В Испании из-за 40-градусной жары объявлен "оранжевый" уровень тревоги
В мире | 16 июня 2017 года, 20:06
В ряде провинций Испании объявлен «оранжевый» уровень тревоги из-за установившейся 40-градусной жары.
Как сообщает Государственное метеорологическое агентство (AEMET), такая температура продержится ещё несколько дней.
В Толедо, Севилье, Кордове, Касересе и Бадахосе столбик термометра поднялся выше 40 °С; в Сьюдад-Реале, Гранаде и Лериде температура составляет 40 °С; ещё в нескольких провинциях держится температура выше 36 °С.
Источник: Russia Today