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В ряде провинций Испании объявлен «оранжевый» уровень тревоги из-за установившейся 40-градусной жары.

Как сообщает Государственное метеорологическое агентство (AEMET), такая температура продержится ещё несколько дней.

В Толедо, Севилье, Кордове, Касересе и Бадахосе столбик термометра поднялся выше 40 °С; в Сьюдад-Реале, Гранаде и Лериде температура составляет 40 °С; ещё в нескольких провинциях держится температура выше 36 °С.