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Экс-президент США Барак Обама ввел рэпера Шона Кори Картера, более известного как Jay Z, в Зал славы авторов песен. Об этом сообщает CNN.

Музыкант – давний друг и сторонник политика. «Мне нравится думать, что мы с мистером Картером понимаем друг друга», – сказал Обама в видеообращении.

По его словам, никто из тех, кто встречал их в более молодом возрасте, не мог предположить, что оба добьются успеха. Бывший глава государства также рассказал о том, что у него общего с Jay Z, – например, они оба знают, каково жить без отца.

Кроме того, пошутил экс-президент, их жены (Мишель Обама и Бейонсе) существенно популярнее мужей.

Jay Z стал первым рэпером, попавшим в Зал славы авторов песен. На церемонию он не пришел. Предполагается, что это связано с тем, что его супруга или уже родила близнецов, или вот-вот родит. Награду от имени музыканта получал его друг, музыкальный издатель Джон Плэтт.

Свою благодарность в адрес Обамы рэпер выразил в твиттере.

Ранее сообщалось, что состояние Бейонсе и Jay Z превысило $1 млрд.