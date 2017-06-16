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Президент США Дональд Трамп заявил, что он отменяет «одностороннюю сделку» администрации Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Об этом сообщает CBS News.

«Смягчение ограничений на поездки и торговлю со стороны предыдущей администрации не помогают кубинскому народу, они только обогащают кубинский режим», — сказал Трамп.

По его словам, США не будут вести переговоры с Кубой до тех пор, пока их не удовлетворят условия в стране, такие как «освобождение политических заключенных и свободные выборы».

«Наше посольство остается открытым в надежде, что наши страны смогут найти более сильный и лучший путь», — сказал он.

По его словам, США будут «уважать кубинский суверенитет и никогда не откажутся от кубинского народа».

Также он заявил, что намерен заключить новый договор, направленный на «улучшение положения кубинского народа».

Ранее сообщалось, что Трамп может объявить об ужесточении политики в отношении Кубы.