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Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Грищенко скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщило думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, передает «Интерфакс».

Депутат умер 17 июня после продолжительной болезни.

Грищенко работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы.

Олег Грищенко возглавлял Саратов с 2005 по 2016 годы. С июля прошлого года он занимал пост секретаря саратовского регионального отделения «Единой России». В 2011 году Грищенко проходил по федеральному списку кандидатов в депутаты Госдумы, однако тогда он уступил свой депутатский мандат Сергею Канчеру. В 2004 — 2005 годах он входил в число депутатов Саратовской областной думы.

До этого Грищенко работал гендиректором саратовского подшипникового завода.