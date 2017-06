В мире |

Американская певица Кэти Перри стала первым человеком в мире, на которую в "Твиттере" подписалось более 100 млн пользователей.

На странице артистки в "Твиттере" в связи с этим появился пост от администрации сайта микроблогов.

"Сегодня мы свидетели истории", - говорится в нем и констатируется, что певица первый собрала 100 млн фолловеров.

Today, we #WITNESS history.



Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2