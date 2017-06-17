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Американская певица Кэти Перри стала первым человеком в мире, на которую в "Твиттере" подписалось более 100 млн пользователей.

На странице артистки в "Твиттере" в связи с этим появился пост от администрации сайта микроблогов.

"Сегодня мы свидетели истории", - говорится в нем и констатируется, что певица первый собрала 100 млн фолловеров.

На втором месте по числе подписчиков осталася канадский певец Джастин Бибер. Его "Твиттер" читают почти 98 млн человек.

На третьем месте - бывший президент США Барак Обама, у его 91 млн фолловер.

Шесть лет назад самый популярный твиттер был у певицы Леди Гага. Тогда для этого было достаточно всего 9 млн подписчиков. У Бибера в 2011 году насчитывалось чуть более 8 млн подписчиков.