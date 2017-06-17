Кэти Перри первой в мире собрала 100 миллионов фолловеров в Twitter
Американская певица Кэти Перри стала первым человеком в мире, на которую в "Твиттере" подписалось более 100 млн пользователей.
На странице артистки в "Твиттере" в связи с этим появился пост от администрации сайта микроблогов.
"Сегодня мы свидетели истории", - говорится в нем и констатируется, что певица первый собрала 100 млн фолловеров.
Today, we #WITNESS history.— Twitter (@Twitter) June 16, 2017
Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2
На втором месте по числе подписчиков осталася канадский певец Джастин Бибер. Его "Твиттер" читают почти 98 млн человек.
На третьем месте - бывший президент США Барак Обама, у его 91 млн фолловер.
Шесть лет назад самый популярный твиттер был у певицы Леди Гага. Тогда для этого было достаточно всего 9 млн подписчиков. У Бибера в 2011 году насчитывалось чуть более 8 млн подписчиков.