В мире |

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что США никогда не раскроют информацию, противоречащую версии об ответственности ополченцев Донбасса за катастрофу малайзийского Boeing на Украине, передает ТАСС.

В ходе беседы Стоун спросил у Путина, считает ли он, что американская разведка может обладать информацией о крушении Boeing, так как они пристально наблюдали за ситуацией на Украине после государственного переворота 2014 года.

«Я убежден, что так оно и есть. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров», — отметил президент России.

При этом он назвал данное обстоятельство «весьма понятным, так как мы понимаем их позицию по Украине».

«Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев. Если информация противоречит этому, то тогда они (США) никогда ее не раскроют», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что Росавиация обвинила международную комиссию в затягивании расследования крушения MH-17.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

В России четырехсерийный фильм «Интервью с Путиным» 19–22 июня покажет Первый канал.