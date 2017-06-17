В мире |

В США на 82-м году жизни скончался кинорежиссер Джон Эвилдсен, снявший фильмы «Рокки» и «Карате-кид». Об этом сообщает Variety.

По словам сына актера, причиной смерти стал рак.

Джон Эвилдсен — режиссер первого и пятого фильмов из серии «Рокки» со Сильвестром Сталлоне. За первый фильм, вышедший в 1976 году, он получил «Оскар». Эвилдсен также снял три части фильма «Парень-каратист» («Карате-кид»). За роль в его втором фильме, «Спасите тигра», получил «Оскар» актер Джек Леммон.