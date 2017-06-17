В Лондоне пять королевских гвардейцев упали в обморок на параде (1)
В мире | 17 июня 2017 года, 21:28
Пять гвардейцев потеряли сознание во время традиционного парада в Лондоне ко дню рождения королевы Елизаветы II, сообщает Sky News.
На военнослужащих были надеты меховые кивера, в то время как температура в этот день превысила 25 градусов тепла.
"День крайне жаркий, всех (упавших в обморок – ред.) унесли с парада, их осмотрели медики и дали им воды", — прокомментировали в британской армии.
Один из потерявших сознание гвардейцев попал на видео, которое опубликовало агентство Press Association.
Источник: РИА Новости
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