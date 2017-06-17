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Пять гвардейцев потеряли сознание во время традиционного парада в Лондоне ко дню рождения королевы Елизаветы II, сообщает Sky News.

На военнослужащих были надеты меховые кивера, в то время как температура в этот день превысила 25 градусов тепла.

"День крайне жаркий, всех (упавших в обморок – ред.) унесли с парада, их осмотрели медики и дали им воды", — прокомментировали в британской армии.

Один из потерявших сознание гвардейцев попал на видео, которое опубликовало агентство Press Association.

Источник: РИА Новости