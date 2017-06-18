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В колумбийской столице Боготе произошел сильный взрыв в одном из самых оживленных торговых центров.

По последним данным, погибли три женщины, в том числе 23-летняя волонтер из Франции. Еще девять человек пострадали в результате атаки. Мэр Боготы Энрике Пеньялоса квалифицировал произошедшее как теракт, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.

По словам очевидцев, взрыв произошел в туалете на втором этаже торгового комплекса. Как уточняет местное радио Caracol, все жертвы – молодые женщины в возрасте от 23 до 31 года.

Тем временем президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос после взрыва объявил о созыве совета безопасности страны.

"После проведения совета безопасности мы сделаем новые заявления. Сейчас я не хотел бы спекулировать на тему, кто стоит за этой террористической атакой, идет расследование, пока четких указаний на виновных нет", — заявил Сантос в ходе пресс-конференции на месте взрыва, транслировавшейся в интернете.

Глава Колумбии заверил, что теракт не повлияет на действия правительства и колумбийцев по поиску мирного урегулирования в стране. Он также пообещал выплату компенсаций семьям погибших и пострадавших.

Повстанцы из двух крупнейших группировок - "Революционные вооруженные силы Колумбии" и "Армия национального освобождения" уже заявили, что непричастны к взрыву в торговом центре в столице.

Между тем, пользователи социальных сетей уже запустили хэштег в поддержку жертв и пострадавших в результате атаке в Andino - #BogotáEstoyContigo ("Богота, я с тобой").