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Во Франции и некоторых заморских территориях и департаментах в воскресенье начался второй тур голосования на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).

Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 по латвийскому времени). Работа большинства из них по местному времени завершится в 18.00, однако в больших городах проголосовать можно будет до 20.00.

Накануне голосовали избиратели Гваделупы, Французской Гвианы, Мартиники, Сен-Бартельми, Сен-Мартена, Французской Полинезии и Сен-Пьера и Микелона. Также работали избирательные участки для французов, проживающих в Америке.

В воскресенье, через час после открытия участков проголосовал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства голосовал в коммуне Ле-Туке в регионе О-де-Франс. Необычным стало время голосования - в ходе президентской кампании и в первом туре выборов Макрон приезжал на избирательный участок ближе к полудню.

На прошлой неделе во Франции прошел первый тур парламентских выборов. В целом по стране за кандидатов от движения президента страны Эммануэля Макрона "Вперед, республика" и его союзников-центристов из партии "Демократическое движение" (MoDem) проголосовали 32,3% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" - 15,8%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 13,2%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 11,0% и бывшая правящей левоцентристская Социалистическая партия - 7,4%.

Парламентские выборы во Франции проходят по мажоритарной системе: депутаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре кандидатам нужно было получить более 50% голосов. Таких оказалось лишь четверо — в остальных округах победители определятся по итогам второго тура, где для достижения успеха достаточно уже просто обойти соперника.

Среди "финалистов" оказались 454 кандидата "Вперед, республика" плюс еще 62 представителя партии MoDem, 264 кандидата от "Республиканцев", 120 представителей Нацфронта, 67 представителей "Непокорившейся Франции", 65 кандидатов от Соцпартии, а также три десятка представителей миноритарных партий и движений или беспартийных.