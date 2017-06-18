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В центре Киева при повышенных мерах безопасности прошел "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества. Происшествий не было зафиксировано, шесть человек были задержаны уже после окончания шествия.

Как передает с места события корреспондент ТАСС, колонна участников проследовала от Дома учителя на улице Владимирской до станции метро Площадь Льва Толстого. Шествие по периметру охранялась полицейскими, таким образом, марш фактически шел в оцепенении.

Между тем, противники "Марша равенства", представители радикальных националистических организаций, пытались препятствовать шествию. Для этого они по кругу двигались по одному из наземных переходов на улице Владимирской.

Как сообщает телеканал "112 Украина", в ходе попыток прорвать кольцо конной полиции протестующие взорвали петарду. Чтобы не допустить стычек, маршрут колонны был изменен.

По данным полиции, всего в марше приняли участие около 2,5 тысяч человек, тогда как организаторы надеялись собрать пять тысяч сторонников прав сексуальных меньшинств. Вместе с тем, около половины участников акции оказались приверженцами традиционных семейных ценностей, которые в то же время не выступают против однополых браков. Кроме того, в акции были замечены представители ряда общественных, правозащитных и международных организаций, а также дипломатических ведомств.

Шествие началось в 10:00 по местному времени (одинаково с латвийским временем), местом сбора участников была назначена площадь у здания Дома учителя (ул. Владимирская). Здесь сотрудники правоохранительных органов пропускали желающих принять участие в шествии только после тщательного осмотра, в том числе после прохождения через рамку металлоискателя. Сюда заблаговременно было доставлено более десятка спецавтомобилей для перевозки задержанных, а также автомобили скорой помощи.

Марш прошел под лозунгами "страна для всех" и "права человека прежде всего", с призывами прекратить дискриминацию сексуальных меньшинств на Украине.

В столичной полиции заявили, что в целом мероприятие было без массовых нарушений правопорядка. Между тем, шесть человек все же были задержаны, они пытались прорвать оцепление и спровоцировать конфликт со сторонниками ЛГБТ. "Шестерых человек, которые пытались прорвать кордон полиции, доставляют в участок, чтобы выяснить данные о них и квалифицировать их действия", - сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции в Киеве. В организации "Правый сектор" утверждают, что задержаны 10 человек.

Мероприятие завершилось на площади Льва Толстого. Для участников сюда специально были доставлены автобусы, а также перекрыта одноименная станция метро, которая работала только на вход.

Предыдущий марш прошел в Киеве 12 июня 2016 года, в нем приняло участие несколько сотен человек. Мероприятие состоялось при беспрецедентных мерах безопасности, маршрут также пролегал от улицы Владимирской до станции метро Площадь Льва Толстого.

Источники: ИТАР-ТАСС, "Интерфакс", gazeta.ru