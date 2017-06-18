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Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев и своего отца Алексея Порошенко с Днем отца, который в стране отмечают 18 июня.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Говорят, любой человек, даже взрослый и ответственный, все равно остается ребенком, пока живы его родители. Если бы вы только знали, какое это в моем возрасте счастье, что рядом есть папа. В любых ситуациях могу рассчитывать на его надежную поддержку и дружеский совет. Именно с Днем отца искренне поздравляю Алексея Ивановича Порошенко, и всех украинских мужчин, кому господь послал детей и возможность дать им путевку в жизнь", — написал он.

Добавим, День отца 18 июня (в третье воскресенье первого месяца лета) отмечают не только на Украине, но и во многих других странах мира.