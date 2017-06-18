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В воскресенье, в украинском городе Львове в центре города автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего погибла женщина, а еще одна получила ранения. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на сообщество "Варта-1" в социальной сети Facebook.

"18 июня возле церкви Андрея во Львове водитель автомобиля Land Cruiser по неизвестным причинам врезался в толпу людей и перевернулся. По предварительной информации, в результате инцидента погибла одна женщина, еще одну госпитализировала бригада скорой помощи", — говорится в сообщении.

Как отмечают очевидцы, водитель автомобиля трезв. Сам он указывает на неполадки в работе машины, из-за чего не справился с управлением.

Представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская рассказала телеканалу, что личность водителя установлена. Причина аварии пока неизвестна.

"По словам водителя, он с женой вышел из церкви и сел в авто, по неизвестным ему причинам автомобиль увеличил скорость и въехал в толпу. Водитель не мог справиться с управлением", — сказала она.

Фото: facebook.com/varta1lviv/