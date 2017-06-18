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В субботу утром на странице у советника главы МВД Украины Ильи Кива в соцсети Instagram появилось фото, где он позировал на фоне обнаженной девушки, сообщает портал "Страна.UA".

"Утро в субботу бывает добрым. А у кого-то Шаббат", - было указано в описании фото. Тем не менее через несколько часов снимок был удален, однако успел распространиться в соцсетях.

Тем временем в воскресенье Илья Кива заявил, что это он не публиковал данное фото. По словам Кивы, его аккаунт в соцсети Instagram взломали неизвестные провокаторы и разместили фотомонтаж.

"Я не размещал никаких фотографий. Откуда мне знать, как она появилась? Это провокация и манипуляция общественным мнением, затеянная моими завистниками и злопыхателями", - сказал Кива.

По его мнению, в этой провокации есть "русский след".

"Это грязные кремлевские руки пытаются дискредитировать меня как человека и патриота с четкими моральными принципами и жизненным устоем", - подчеркнул советник главы МВД.

Он не исключил, что появление фото может быть связано с недавним скандалом с телеканалом NewsOne, который он подверг критике.

Напомним, Илья Кива ранее опубликовал пост с угрозами в адрес телеканала NewsOne. Данным телеканалом владеет депутат Рады от "Оппозиционного блока" (бывшей Партии регионов) Евгений Мураев.

Фото: facebook.com/Илья Кива, strana.ua