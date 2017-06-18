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Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко пошутил о подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году в России, предложив "завезти марихуанки" для представителей сборной Нидерландов.

"Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других (для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018 - прим.ИФ*). Ну, а вы начинайте (подготовку - прим.ИФ). Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом, сами понимаете - команды сами ориентируются", - сказал Мутко на внеочередной конференции Российского футбольного союза в Петербурге в воскресенье.

Так глава РФС ответил на вопрос одного из участников конференции, который обратил внимание на то, что Ульяновская область, как и другие регионы РФ готовятся к приему команд-участниц ЧМ-2018.

Напомним, в Нидерландах действует политика терпимости к употреблению легких наркотиков, производных от конопли (марихуана, гашиш). Употребления данных наркотиков в Голландии не является преступлением.

*ИФ - агентство "Интерфакс"