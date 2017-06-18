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Группа неизвестных напала на участников "Марша равенства" в Киеве, два человека пострадали, сообщила в воскресенье пресс-служба полиции столицы Украины.

По данным полиции, это произошло на Контрактовой площади через три часа после окончания марша. Пострадавшим вызвали "скорую" помощь, которая доставила их в больницу.

"Столичные полицейские задержали одного из злоумышленников, которые набросились на участников "марша равенства"… Предварительно установлено, что группа неизвестных подбежали к мужчинам, брызнули одному в лицо газовым баллончиком, а другому нанесли телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Задержанного доставили в управление полиции, у него изъяли балаклаву, нож, газовый баллончик и капу. Правоохранители ищут других нападавших.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в воскресенье в Киеве прошел "Марш равенства". По данным полиции, в нем приняли участие около 2,5 тысячи человек. Участников шествия, согласованного с киевскими властями, сопровождали несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии, окружив колонну со всех сторон, а также несколько автомобилей "скорой помощи".

Ранее сайт телеканала "112 Украина" также сообщил о стычках между полицией и радикалами, которые выступают против проведения марша.

Отметим, представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами.

Так, в июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.