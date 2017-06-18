В мире |

Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 62, сообщает издание Publico со ссылкой на государственного секретаря по внутренним делам Хорхе Гомеса.

Пожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия, историческая область Эштремадура). Скорее всего, огонь вспыхнул из-за жары, которая установилась на Пиренейском полуострове.

Столбики термометра там приближаются и даже превышают 40 градусов. Быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра. От пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах ущерба пока нет.

В Португалии объявлены три дня траура — с воскресенья по вторник.