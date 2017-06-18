Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии
Корпус Стражей исламской революции (КСИР) заявил, что они нанесли ракетный удар по базам террористов на востоке Сирии, сообщает агентство Tasnim.
Отмечается, что Тегеран считает находящихся на этих территориях боевиков виновными в нападениях на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни в столице страны, в результате которых погибли 18 человек.
"Мы не оставим без ответа любые попытки пролить чистую кровь", - говорится в заявлении КСИР.
По данным агентства, Иран запустил несколько ракет средней дальности класса "земля-земля". Утверждается, что в результате было уничтожено огромное число террористов, их оборудование и оружие.
7 июня в Тегеране произошли два террористических нападения — взрыв террориста-смертника в мавзолее первого высшего руководителя Ирана аятоллы Хомейни и вооруженное нападение на парламент страны. ИГ взяло ответственность за атаки.