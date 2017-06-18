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Корпус Стражей исламской революции (КСИР) заявил, что они нанесли ракетный удар по базам террористов на востоке Сирии, сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что Тегеран считает находящихся на этих территориях боевиков виновными в нападениях на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни в столице страны, в результате которых погибли 18 человек.

"Мы не оставим без ответа любые попытки пролить чистую кровь", - говорится в заявлении КСИР.

По данным агентства, Иран запустил несколько ракет средней дальности класса "земля-земля". Утверждается, что в результате было уничтожено огромное число террористов, их оборудование и оружие.

7 июня в Тегеране произошли два террористических нападения — взрыв террориста-смертника в мавзолее первого высшего руководителя Ирана аятоллы Хомейни и вооруженное нападение на парламент страны. ИГ взяло ответственность за атаки.