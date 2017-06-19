Выборы во Франции: убедительная победа партии Макрона
Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" одержала убедительную победу на парламентских выборах.
После того, как были подсчитаны почти все голоса второго тура, партия "Вперед, республика!" вместе с ее союзником - центристской партией "Демократическое движение" - набирают значительно больше 300 из 577 мест в нижней палате французского парламента.
Хотя это несколько меньше, чем ожидали политологи, предсказывавшие еще более решительную победу Макрона, президент Франции тем не менее получил солидный мандат в парламенте на проведение своей проевропейской и ориентированной на бизнес-интересы программы реформ.
Явка во втором туре оказалась значительно ниже, чем была на выборах в 2012 году. Многие избиратели - как оппоненты, так и сторонники Макрона, - как считается, не пришли на избирательные участки после решительной победы его партии в первом туре.
Премьер-министр Эдуар Филипп, отметив низкую явку, сказал, что его партия будет защищать интересы всех французов.
Консервативная партия "Республиканцы" и ее союзники могут сформировать самый большой оппозиционный блок - они получат от 125 до 131 места. Но это существенно меньше, чем 200 мандатов, которыми располагали французские консерваторы в предыдущем составе Национального собрания. Социалисты, находившиеся у власти во Франции последние пять лет, получат от 41 до 49 мест - их самый худший результат за всю историю существования партии.
Впервые в Национальное собрание прошла лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Ее ультраправая партия может получить от четырех до восьми мест в парламенте.
Макрон создал партию "Вперед, республика!" в апреле 2016 года, половина ее кандидатов не имеет политического опыта. Выборы в Национальное собрание Франции проводятся в два тура; 18 июня голосовали избиратели в тех округах, где кандидаты в прошедшем неделю назад первом туре не набрали более 50% голосов. Партии с более богатой историей призывали избирателей поддержать соперников Макрона, чтобы помешать монополизации власти.
Один из лидеров партии "Республиканцы" Франсуа Баруен после первого тура заявил, что низкая явка избирателей свидетельствует о "глубоком расколе" во французском обществе, а Ле Пен сказала, что избирательная система Франции нуждается в реформах.
Партия "Вперед, республика!" выдвинула в парламент кандидатов из разных сфер жизни, в том числе студентов и пенсионеров, многие из которых - новички в политике. Отбор кандидатов проводился на основании резюме, присланных по электронной почте.