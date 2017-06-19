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В Мали предполагаемые джихадисты в воскресенье, 18 июня, атаковали популярный среди иностранцев туристический комплекс Кангаба. Как заявил представитель министерства безопасности и гражданской обороны, малийские силы специального назначения при поддержке французских военных и "голубых касок" ООН блокировали место событий и проводят операцию против нападавших.

По не уточненным данным, в результате нападения как минимум два человека были убиты, могут быть и раненые, их количество неизвестно. Возможно, были взяты заложники. По свидетельству очевидцев, в районе нападения слышны выстрелы, небо заволокло дымом.

Последний раз крупная террористическая атака в Мали произошла в ноябре 2015 года, когда исламистская группировка "Аль-Мурабитун", которую возглавлял алжирский террорист Мохтар Бельмохтар, взяла на себя ответственность за нападение на отель Radisson Blu в Бамако. В результате 170 человек были взяты в заложники, около 20 человек погибли, среди них шесть россиян.