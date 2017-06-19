ООН: число вынужденных переселенцев в мире побило рекорд (2)

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В мире | 19 июня 2017 года, 10:23

Агентство по делам беженцев ООН сообщило, что число беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц в мире по итогам 2016 года составило рекордные 65,6 млн человек.

Это на 300 000 больше, чем в 2015 году. Впрочем, это все равно гораздо менее резкий скачок, чем в 2014-2015 годах, когда число людей, вынужденных покинуть свои дома, увеличилось сразу на пять миллионов.

Комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что данные о вынужденных переселенцах свидетельствуют об обескураживающем провале международной дипломатии.

"Вы видите, что старые конфликты, которые продолжают тянуться, и возникающие новые конфликты приводят к перемещению людей. Вынужденное перемещение - символ войн, которые никогда не кончаются", - заявил Гранди.

Он также напомнил о бремени, которое легло на некоторые из беднейших стран мира - 84% перемещенных лиц живут в бедных странах и государствах со средним уровнем доходов.

"Как я могу просить страны с гораздо меньшим количеством ресурсов - в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии - принять миллионы беженцев, если богатые страны отказываются это сделать", - заявил Гранди.

ООН надеется, что зафиксированное в понедельник рекордное число вынужденных переселенцев заставить богатые страны еще раз задуматься на тем, чтобы не просто принять больше беженцев, но и работать над восстановлением мира.

ООН насчитало 65,6 млн людей, вынужденных покинуть свои дома. Среди них: 22,5 млн - беженцы; 40,4 млн - внутренне перемещенные лица (они лишились своих домов, но не покинули страну); 2,8 млн подали запрос о получении убежища.

Откуда прибывают беженцы: Сирия - 5,5 млн (еще 6,3 млн сирийцев - внутренне перемещенные лица); Афганистан - 2,5 млн; Южный Судан - 1,4 млн.

Кто принимает беженцев: Турция - 2,9 млн; Пакистан - 1,4 млн; Ливан: 1 млн; Иран - 979 400; Уганда - 940 800; Эфиопия - 791 600.

Комментарии 2
Так13 минуты назад
Потребуй у богатых стран, перестать бомбить дома беженцев и их станет в разы меньше.
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Anatoly16 минут назад
беженцы из стран Африки должны приниматься на время в других странах Африки. Во-первых,свои единомышленники,во-вторых,не надо ехать так далеко в холодную Европу.В-третьих,пребывание в европейских странах для африканцев большой шок.Всё в Европе не так как у них. А в Африке всегда тепло,всегда есть бананы и другие фрукты.Земля там щедрая,надо только уметь её обрабатывать. И потом что они друг с другом постоянно воюют? За что идёт борьба,и виден ли конец,или так у них будет постоянно? Может лучше попробовали бы поработать на себя? Они там без причины колотят друг друга,а Европа им помогай? Нелогично.Территория Африки очень большая,и там можно построить лагеря,и переселить в них,допустим полностью всё население Сомали,или бывшей Ливии.Места хватит всем.Европа в этих бесконечных войнах не участвует и,следовательно,никого не должна принимать из африканских стран.Пусть сами на месте разбираются друг с другом,раз не могут мирно сосуществовать.
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