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Совет Евросоюза продлил на год санкции, введенные в 2014 году в отношении Крыма и Севастополя после их аннексии Россией.

Ограничительные меры будут действовать 23 июня 2018 года.

В предыдущий раз Евросоюз продлил санкции против Крыма 17 июня прошлого года. Срок их действия должен был истечь 23 июня 2017 года.

Продление санкций означает, что странам Евросоюза еще на год запрещен импорт товаров из Крыма, любые инвестиции в экономику полуострова, а также экспорт в Крым отдельных видов товаров и услуг.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Формальным поводом для этого стал референдум, на котором, по данным Москвы, за такой шаг высказалось большинство жителей полуострова.

Практически ни одна входящая в ООН страна не признает итоги этого референдума. Запад настаивает, что аннексия Крыма нарушает основополагающие принципы международного права.

В связи с этим были введены ограниченные санкции как против России, так и против полуострова.