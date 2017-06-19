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Книги отца экс-президента США Барака Обамы выставлены на торги, сообщает The New York Times.

В конце 1950-х годов молодой кениец по имени Барак Хуссейн Обама написал серию книг на своем родном языке – языке народа луо – для программы по продвижению грамотности среди взрослого населения Африки, пишет газета.

Координатор проекта Элизабет Муни помогла Обаме-старшему подать заявку на участие в международной программе Гавайского университета. Именно в этом вузе он познакомился со студенткой Энн Данхэм. Их единственный ребенок впоследствии стал президентом США.

В Нидерландах были найдены оригинальные копии книг, написанных отцом бывшего главы государства. Их продают на онлайн-аукционе. Оценочная стоимость – от €2,5 тыс. до €3,5 тыс.

До сих пор было известно лишь о двух экземплярах: один хранится в Библиотеке конгресса, другой принадлежит Северо-Западному университету. Найденные в Нидерландах копии принадлежат Нико Весселингу, который работал волонтером в Африке в конце 1960-х годов. По его словам, он купил книги, чтобы самостоятельно изучать язык луо.

Лишь много лет спустя, когда Обама-младший стал президентом, Весселинг понял, кем является автор этих книг. Изначально он не хотел их продавать, но теперь решил выставить работы Обамы-старшего на торги.

фото nytimes.com