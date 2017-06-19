В мире |

Продление санкций Евросоюза против Крыма сравнили с настойчивым мазохизмом. Так в понедельник, 19 июня, «Ленте.ру» прокомментировал ситуацию вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым (РК) Дмитрий Полонский.

«Во время прямой линии наш президент назвал цифры, подтверждающие колоссальный ущерб, который санкции причиняют странам, их поддерживающим. В частности, и Евросоюзу. Я, конечно, давно знал, что в так называемой свободной Европе господствуют свободные нравы! Но чтоб так настойчиво заниматься мазохизмом!» — заявил Полонский.

По мнению чиновника, «для этого у людей, принимающих решения о продлении санкций, должны быть особые и устойчивые болезненные изменения в состоянии психического и даже физического здоровья».

Кроме того, как отметил собеседник, «что касается Республики Крым, то количество принимаемых ЕС решений и действий по введению санкций обратно пропорционально количеству инвесторов, политиков и туристов из стран, входящих в ЕС». Он также подчеркнул, что количество интересующихся регионом иностранцев «растет неуклонно».

«Крымчане не помнят в нашей прошлой жизни такого интереса к Крыму. Я уже не говорю о том экономическом росте, который показывает крымская экономика в рамках так называемого санкционного режима», — заключил Полонский.

Ранее в понедельник главы МИД стран — членов Евросоюза без обсуждения на год продлили санкции против Крыма и Севастополя. Европейским компаниям не разрешается поставлять в Крым товары и технологии в области транспорта, телекоммуникаций, нефтедобычи, а также запрещено оказание сервисных услуг в этих секторах. Кроме того, ЕС ввел запрет на импорт товаров, произведенных на полуострове.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продление ограничительных мер, подчеркнул, что в Москве негативно оценивают данное решение.

«Мы не считаем их легитимными, более того, мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами», — заявил он.

Крымский полуостров воссоединился с Россией по итогам прошедшего в марте 2014-го референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. В июне 2014-го Брюссель впервые ввел санкции против Крыма.