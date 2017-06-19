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Британский министр по выходу из Евросоюза Дэвид Дэвис и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье начали в Брюсселе переговоры о "брексите".

По словам корреспондента Би-би-си Кати Адлер, в первый день переговоров их участники сосредоточатся на организационных вопросах: как часто они будут встречаться и в каком порядке будут обсуждаться главные темы переговоров.

"Мы начинаем эти переговоры в позитивном и конструктивном ключе, чтобы в будущем прийти к созданию крепкого и особенного партнерства между нами и нашими европейскими союзниками и друзьями", - заявил Дэвис.

Барнье согласился с тем, что конструктивное начало переговоров имеет жизненно важное значение для всего процесса "брексита". По его мнению, в первую очередь переговорщики должны разобраться с вопросами о статусе экспатов и границе между Ирландией и Северной Ирландией.

Еще один вопрос - о сумме выплат, которые Брюссель рассчитывает получить от Лондона - в качестве первостепенного Барнье не назвал.

По словам источников Би-би-си, переговоры будут идти по схеме, которая является предпочитетельной для ЕС: сначала будут обсуждаться условия выхода Британии из объединения, и только потом - вопросы о будущем сотрудничестве и торговом соглашении.

Вопрос "бракоразводного урегулирования", по некоторым подсчетам, будет стоить до 50 млрд фунтов стерлингов (более 57 млрд евро). При этом, по оценкам Financial Times, "брексит" может обойтись Британии в 100 млрд евро из-за ужесточения требований со стороны стран-членов союза.

Так, Польша и Франция могут потребовать сельскохозяйственных субсидий странам ЕС, а Германия - отчуждения британских долей в европейских активах: недвижимости, банковских депозитах и так далее.

Дэвис однако уже заявил, что Британия не будет платить 100 млрд евро за развод. Королевство заплатит, но только то, что предусмотрено юридически, а не "просто то, что хочет ЕС", заявил министр.

На референдуме о членстве Великобритании в Евросоюзе, прошедшем летом прошлого года, победили сторонники "брексита". После этого пост премьера Британии заняла Тереза Мэй. В марте 2017 года она объявила о запуске "брексита".

На процедуру согласования условий выхода Британии из ЕС, согласно Лиссабонскому договору, отводится до двух лет, после чего членство автоматически прекращается. Этот срок закончится 29 марта 2019 года, но может быть продлен по обоюдному решению договаривающихся сторон.

Согласно статье 50 Лиссабонского договора, соглашение об условиях выхода должно быть одобрено квалифицированным большинством: то есть решение должно быть принято 72% остающихся стран-членов, представляющими 65% населения ЕС. Кроме того, решение должно быть поддержано депутатами Европарламента.