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Супружеская пара, состоящая в браке дольше всех в Британии, воссоединилась, чтобы отпраздновать 80-летие совместной жизни.

Кен Харрис, которому 102 года, отметил годовщину брачного союза со своей 99-летней женой Маргарет в доме престарелых в городке Ллангинидр в Уэльсе.

До этого он оказался в больнице со сломанным бедром и боялся, что уже никогда больше не увидит свою дорогую супругу, с которой он не разлучался со Второй мировой войны.

Однако супружеской чете Харрис, поженившейся в 1937 году, удалось снова быть вместе в годовщину своей свадьбы.

"Они теперь каждый день держатся за руки, вспоминая свою разлуку во время войны", - отмечает их 75-летняя невестка Пэт Харрис.

Кен Харрис всю жизнь носит с собой свою свадебную фотографию Во время Второй мировой войны Кен Харрис был направлен на службу в Бирму в составе Британского 24-го пехотного полка.

"Кен ушел на войну, а Маргарет осталась дома и работала секретарем у доктора, но у него всегда была ее фотография в кошельке", - рассказывает Пэт.

После возвращения Кена с войны они прожили всю жизнь в валлийском городке Лланхилет, где у них родились двое детей, сын Алан и дочь Энн.

Однако когда у Маргарет была диагностирована деменция, ее поместили в дом для престарелых, и Кен остался один.

Вскоре он сломал шейку бедра и попал в больницу, полагая, что больше не увидит свою жену. Но спустя месяц его выписали из больницы, и для него нашлась комната в том же доме для престарелых, где проживала Маргарет.

"Пришлось приложить немало усилий, чтобы они снова оказались вместе, - признается их невестка. - Кен посвятил всю жизнь служению своей стране, и он достоин того, чтобы быть вместе со своей женой. Они так любят друг друга, и мы страшно рады, что смогли все вместе отпраздновать 80-летие их свадьбы".