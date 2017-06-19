В мире |

Индонезийская полиция начала расследование побега четырех иностранных заключенных из тюрьмы на курортном острове Бали. Они проползли под стенами тюрьмы через узкий туннель.

"Туннель около 12 метров в длину, и мы подозреваем, что на его создание потребовалось больше недели", - цитирует главу тюрьмы Рейтер.

Другие СМИ сообщают, что заключенные выбрались через сточную трубу. Полиция предполагает, что беглецы все еще находятся на острове, недалеко от тюрьмы.

Побег из тюрьмы удалось совершить австралийцу, болгарину, индийцу и малайзийцу, отбывавшим наказание за различные преступления - от нарушения иммиграционного законодательства до причастности к наркоторговле.

При этом австралиец должен был выйти на свободу уже через два месяца, а вот индийцу оставалось сидеть в тюрьме еще более 12 лет.

По словам начальника тюрьмы, в воскресенье вечером, когда был совершен побег, на посту находились 10 охранников.

Заключенные нередко совершают побеги из переполненных индонезийских тюрем. В мае около 200 заключенных сбежали из тюрьмы на острове Суматра после того, как их выпустили из камер для пятничной молитвы.