На курортах Хорватии объявили эвакуацию туристов из-за лесных пожаров
В мире | 19 июня 2017 года, 18:16
Хорватские пожарные заявили о необходимости эвакуации туристов как минимум с двух курортов — Подгора и Тучепи, расположенных на Макарской Ривьере.
По словам спасателей, необходимость вывезти отдыхающих из опасной зоны связана с тем, что огонь подошел слишком близко к населенным пунктам, где расположены отели. Видео публикует 24Sata.
В тушении пожаров задействованы четыре специально оборудованных самолета, на помощь огнеборцам направлены сотни солдат хорватской армии.
Источник: Lenta.ru