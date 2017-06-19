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Хорватские пожарные заявили о необходимости эвакуации туристов как минимум с двух курортов — Подгора и Тучепи, расположенных на Макарской Ривьере.

По словам спасателей, необходимость вывезти отдыхающих из опасной зоны связана с тем, что огонь подошел слишком близко к населенным пунктам, где расположены отели. Видео публикует 24Sata.

В тушении пожаров задействованы четыре специально оборудованных самолета, на помощь огнеборцам направлены сотни солдат хорватской армии.