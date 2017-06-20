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Представители иранских властей запретили в стране танец зумба, заявив, что он "противоречит исламским канонам". Об этом сообщает The Independent.

По шариату танцы запрещены. В этой связи на протяжении нескольких лет инструкторы проводили занятия зумбой, называя их "продвинутой аэробикой" или "ритмичной гимнастикой". Однако недавно спортивные залы стали открыто рекламировать занятия с оригинальным названием.

В последние несколько лет энергичный колумбийский танец стал довольно популярным во всем мире, в том числе в Иране. По данным газеты, многие инструкторы не собираются прекращать занятия, а намереваются лишь переименовать их.

По словам одной из посетительниц курса зумбы Зохре Сафавизадех запрет стал реакцией властей на те свободы, которые им предоставил довольно либеральный президент Хассан Роухани.

"Сторонники жесткого курса в нашей политике хотят отменить все, что пообещал нам президент Роухани. Нас, женщин, лишают маленьких радостей", — рассказала она.

В феврале этого года иранскую шахматистку Дорсу Дерахшани, не надевшую хиджаб на один из матчей турнира в Гибралтаре, исключили из национальной сборной.