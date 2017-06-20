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Верховный суд США постановил, что отказ американского патентного бюро зарегистрировать товарный знак американо-азиатской группы The Slants, чье название можно перевести как "Косоглазые", нарушает первую поправку к конституции.

Бюро по патентам и товарным знакам США отказалось зарегистрировать марку Slants, указав на то, что это слово является расистским и оскорбительным.

Музыканты решили, что ведомство нарушило их право на свободу слова и обратились в суд.

По словам лидера The Slants Саймона Тэма, группа хотела пересмотреть значение слова "косоглазый" и превратить его в знак этнической гордости.

"Это путешествие всегда было намного большим, чем наша группа. Речь шла о правах всех маргинализованных сообществ на определение того, что лучше для нас самих", - говорится в сообщении The Slants в Facebook.

Слово "slant" в качестве презрительного обозначения человека азиатского происхождения вошло в США в обиход во время войны во Вьетнаме.

Решение Верховного суда в пользу The Slants может стать хорошей новостью для футбольной команды Washington Redskins, чей товарный знак был аннулирован в 2014 году.

Тогда бюро по патентам посчитало, что слово Redskins ("Краснокожие") унижает достоинство коренного населения Америки.