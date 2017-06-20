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Самолет авиакомпании EasyJet, направлявшийся Манчестера на Тенерифе, совершил незапланированную посадку в Лиссабоне, сообщает ntv.ru.

Совершить экстренную посадку было решено из-за поведения британских туристов. Трое мужчин после взлета стали регулярно наведываться в туалет, а потом устроили перепалку с бортпроводниками. Позднее в туалете был обнаружен пакет с кокаином.

После посадки нарушители спокойствия были задержаны. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, сообщает сайт «Комсомольской правды».

На Тенерифе авиалайнер прибыл с трехчасовым опозданием.