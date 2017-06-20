Раскрыты неожиданные подробности разработки первого iPhone
Сооснователь Apple Стив Джобс планировал оснастить iPhone 2G дополнительной кнопкой «Назад» как на Android. Об этом сообщает BGR со ссылкой на открывок из книги The One Device: The Secret History of the iPhone, которая поступила в продажу 20 июня.
Автор книги Брайан Мерчарт пообщался с инженерами и дизайнерами Apple, которые принимали участие в разработке оригинального iPhone. В ней описаны ранее неизвестные факты из истории создания iPhone 2G.
По словам Имрана Чаудри (Imran Chaudhri), который проработал в Apple 19 лет, Стив Джобс хотел, чтобы у iPhone было две основные кнопки — «Домой» и «Назад». Вторая кнопка, согласно идее сооснователя Apple, нужна была для удобной навигации. Однако Чадри успешно оспорил это решение, оставив только «Домой».
«Часть проблем других смартфонов заключается в том, что многие функции буквально похоронены во всяких меню; они были слишком сложными. Кнопка "Назад" могла бы также усложнить использование», — вспоминает Чадри слова, которые сказал Джобсу.
Первый iPhone был представлен 9 января 2007 года, а продажи начались 29 июня. Работа над устройством началась еще в 2004 году и проходила в условиях строжайшей секретности. За все время было продано около семи миллионов смартфонов.