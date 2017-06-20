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Жителя Берлина приговорили к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно за сексуальные контакты с 13-летней девочкой Лизой из русскоязычной семьи. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно вынесенному во вторник, 20 июня, решению суда берлинского района Тиргартен, 24-летний мужчина также должен перечислить три тысячи евро фонду помощи жертвам насилия.

Молодого человека обвиняли в сексуальном насилии и изготовлении порнографии, поскольку записал на мобильный интимную сцену с Лизой. Хотя интимные отношения были добровольными, девочка не достигла «возраста согласия», то есть 14 лет. В Германии подобная связь считается насилием и преследуется законом.

Поскольку гражданин ФРГ полностью признал свою вину, Лиза на процессе не выступала, хотя была приглашена в качестве свидетеля и находилась в здании суда.

Установлено, что инкриминированные мужчине эпизоды имели место в октябре и ноябре 2015 года. Они не связаны с исчезновением девочки в январе 2016 года — тогда в российских СМИ появилась история о том, что предположительно мигранты из стран Ближнего Востока похитили Лизу и изнасиловали ее. На сообщения отреагировал глава МИД России Сергей Лавров, затронув в этой связи тему наплыва мигрантов в Германию. Ответ занимавшего тогда пост министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера не заставил себя долго ждать.

Как показало расследование, несовершеннолетняя девочка провела ночь у своего 19-летнего знакомого. Остаться у друга она решила потому, что боялась гнева родителей из-за ее проблем в школе. Сексуального контакта у них не было.