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В Мариямполе (Литва) принадлежащий силам НАТО автомобиль Hummer врезался в легковую машину. Об этом сообщает портал lietuvosdiena.lrytas.lt.

ЧП произошло во вторник, 20 июня, около 13:00 по местному времени (совпадает с московским). По словам очевидцев, два натовских автомобиля двигались со скоростью около 50 километров в час, и одна из них врезалась в Wolksvagen Passat, где находились четыре студентки. Три пассажирки получили травмы и были доставлены в больницу, четвертая девушка, которая была за рулем, почти не пострадала.

Очевидцы заявили, что в машине НАТО были американские военные. После аварии они остановились и оказали пострадавшим помощь до прибытия медиков.

Министерство внутренней безопасности США подтвердило инцидент с участием военнослужащих американской армии, прибывших в Литву для участия в учениях «Железный волк».

Учения «Железный волк» проходят в Литве 12-24 июня. В них принимают участие около 5,3 тысячи военнослужащих из республики и девяти стран НАТО.

В мае во время проходивших в Эстонии международных военных учений с участием стран НАТО и союзников за неделю произошли три чрезвычайных ситуации. Грузовик наехал на резервиста, который отрабатывал отражение атаки условного противника. Три военнослужащих-срочника получили травмы, когда армейский автомобиль задел антенной линию электропередач. Два человека пострадали при съезде БТР в кювет.

Фото: lietuvosdiena.lrytas.lt