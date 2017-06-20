МИД РФ пока не подтверждает уничтожение лидера ИГИЛ (1)

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В мире | 20 июня 2017 года, 18:45

Факт уничтожения лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади в Сирии, вероятность чего была высказана Минобороны РФ 16 июня, пока подтвердить не удалось, передает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Геннадия Гатилова.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о возможной гибели аль-Багдади в результате удара российской авиации в ночь на 28 мая по южному предместью сирийского города Ракки. Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ*, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.

17 июня в Минобороны сообщили о ликвидации двух командиров ИГ* в Сирии, а также 180 боевиков этой организации в ходе двух ударов ВКС РФ по объектам ИГ* 6 и 8 июня. Также было уничтожено 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов.

Аль-Багдади (Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) стал известен после того, как в июле 2014 года провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз сообщали о его ликвидации, но позже эта информация не подтверждалась.

Источник: Newsru.com
Комментарии 1
Anatoly1 час назад
Когда 16 июня минобороны РФ высказало предположение,что погиб в результате бомбирдировки главный бандит - Аль Багдади,вроде следовало радоваться,что уничтожен ещё одни бандит.Хотя вместо одной головы дракона вырастут три новых(как в сказке).Но вот тут-же настроение испортили американцы говоря,что Аль Багдади жив и здоров. И американцам можно верить,потому что это ИХ человек,и своих они в обиду(до поры,до времени)не дают.Они ему покровительствуют и он может находиться в расположении их воинских частей,которые российская авиация не бомбит.А если действительно россияне и американцы ставят заранее друг друга в известность когда и какой район будет подвержен бомбардировке,то у американцев было время,чтобы увезти своего верного союзника в безопасный район.Так что Аль Багдади жив и здоров.Уберут его тогда,когда об этом заранее не будут знать американцы.
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