В Алжире приговорили к тюремному заключению мужчину, вывесившего своего сына из окна квартиры. Об этом сообщает во вторник, 20 июня, Al Arabiya.

По информации издания, мужчина выложил фотографию в Facebook. На снимке он на вытянутой руке за одежду держит мальчика за окном на высоте 15-го этажа. При этом ребенку, по всей видимости, страшно, он не понимает, что происходит. Как отмечается, изображение отец подписал фразой «1000 лайков или я уроню его».

Пользователи соцсети возмутились этим и потребовали от правоохранительных органов столицы Алжира разобраться в происходящем. По информации BBC News, мужчину арестовали 18 июня. Его обвинили в том, что он подверг собственного сына опасности.

В итоге в понедельник, 19 июня, алжирца приговорили к двум годам тюрьмы.

В марте сообщалось, что во Владивостоке женщина выложила младенца на карниз, чтобы он подышал свежим воздухом.