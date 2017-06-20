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Минфин США расширил санкции в отношении граждан и организаций в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что санкции введены в отношении 38 частных лиц и организаций. В список был внесён заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

Всего в нём значатся 19 человек из России и Донбасса.

Кроме того, санкции введены против байк-центра, который находится в Москве на улице Нижние Мневники. По данным РИА Новости, его основателями является мотоклуб «Ночные волки».

19 июня стало известно, что Евросоюз на год продлил санкции против Крыма.