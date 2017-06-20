США расширили список санкций в связи с ситуацией на Украине (1)
В мире | 20 июня 2017 года, 19:05
Минфин США расширил санкции в отношении граждан и организаций в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что санкции введены в отношении 38 частных лиц и организаций. В список был внесён заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.
Всего в нём значатся 19 человек из России и Донбасса.
Кроме того, санкции введены против байк-центра, который находится в Москве на улице Нижние Мневники. По данным РИА Новости, его основателями является мотоклуб «Ночные волки».
19 июня стало известно, что Евросоюз на год продлил санкции против Крыма.
Источник: Russia Today
И про Кони.
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