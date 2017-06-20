Опубликована запись стрельб российского танка "Армата" (2)
В мире | 20 июня 2017 года, 21:03
В сети выложили видеозапись стрельб танка Т-14 «Армата». Кадры сняты на полигоне «Старатель» (корпорация «Уралвагонзавод») под Нижним Тагилом.
Начало испытаний вооружения танка анонсировал в ноябре 2016 года Олег Сиенко, в тот момент возглавлявший корпорацию.
Танк Т-14 создан на базе унифицированной тяжелой гусеничной платформы «Армата». Машина разрабатывалась в России с 2000-х годов уральским КБ транспортного машиностроения (входит в состав «Уралвагонзавода»). Т-14 является первым в мире основным боевым танком новой компоновки (с необитаемым боевым отделением). На базе платформы «Армата» также разрабатывается ряд других боевых машин, включая тяжелую БМП Т-15.
Источник: Lenta.ru
Вот так будут подыхать натовские уроды!
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я бы назвал их точнее- убийцы !!!
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