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Военнослужащий застрелил неизвестного мужчину в районе центрального вокзала в Брюсселе, на нем мог быть пояс смертника, сообщают бельгийские издания Avenir и Libre Belgique.

По их информации, возле одной из касс центрального вокзала послышался взрыв, кроме того, есть информация о том, что неизвестный стрелял в военных, патрулирующих вокзал.

В свою очередь, полиция Брюсселя сообщила в Twitter, что на центральном вокзале «произошел инцидент с участием частного лица». «Ситуация под контролем», — говорится в сообщении правоохранителей.

"Произошел небольшой взрыв вокруг человека, я говорю вокруг, потому что мы не знаем, была ли взрывчатка на человеке или он ее нес в сумке или еще где-то. Военные, патрулировавшие вокзал, отреагировали и нейтрализовали этого человека", — сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры.

Как рассказал mixnews.lv очевидец случившегося Виктор Денисенко случившиееся спровоцировало панику.

"Я был на месте, видел события краем глаза. В центре была волна бегущих людей. Центр оцеплен. За его пределами обстановка спокойная", - сказал он.

Евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин отметил в разговоре с mixnews.lv, что из оцепленного квартала всех эвакуировали.

"Над городом кружат вертолеты", - сказал парламентарий.

Как сообщили издания Avenir и Libre Belgique, возле одной из касс раздался взрыв, предположительно, на неизвестном мог быть "пояс смертника".

Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала инцидент на вокзале как теракт, заявил журналистам официальный представитель прокуратуры Эрик Ван дер Сипт.

«Этот инцидент квалифицируется как теракт», — сказал представитель прокуратуры.