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Военнослужащий застрелил неизвестного мужчину в районе центрального вокзала в Брюсселе, на нем мог быть пояс смертника, сообщают бельгийские издания Avenir и Libre Belgique.

По их информации, возле одной из касс центрального вокзала послышался взрыв, кроме того, есть информация о том, что неизвестный стрелял в военных, патрулирующих вокзал.

В свою очередь, полиция Брюсселя сообщила в Twitter, что на центральном вокзале «произошел инцидент с участием частного лица». «Ситуация под контролем», — говорится в сообщении правоохранителей.

"Произошел небольшой взрыв вокруг человека, я говорю вокруг, потому что мы не знаем, была ли взрывчатка на человеке или он ее нес в сумке или еще где-то. Военные, патрулировавшие вокзал, отреагировали и нейтрализовали этого человека", — сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры.

Как сообщили издания Avenir и Libre Belgique, возле одной из касс раздался взрыв, предположительно, на неизвестном мог быть "пояс смертника".