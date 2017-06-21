Япония призывает четверть миллиона жителей к эвакуации из-за ливней
В мире | 21 июня 2017 года, 09:22
В Японии власти предупредили более 250 000 человек об угрозе сильных ливней, которые могут пройти в западной и центральной части страны. Как сообщает агентство Kyodo, предупреждение распространяется на жителей районов, подверженных возможному паводку.
Кроме того, сообщается, что в некоторых районах из-за дождей приостановлено движение на автомобильных дорогах.
Ранее сильные ливни обрушились на юго-восточную часть Бангладеш в понедельник, 12 июня. Число погибших в результате проливных дождей и схода оползней превысило 140 человек.
Источник: Russia Today