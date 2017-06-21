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В Японии власти предупредили более 250 000 человек об угрозе сильных ливней, которые могут пройти в западной и центральной части страны. Как сообщает агентство Kyodo, предупреждение распространяется на жителей районов, подверженных возможному паводку.

Кроме того, сообщается, что в некоторых районах из-за дождей приостановлено движение на автомобильных дорогах.

Ранее сильные ливни обрушились на юго-восточную часть Бангладеш в понедельник, 12 июня. Число погибших в результате проливных дождей и схода оползней превысило 140 человек.