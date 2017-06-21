В мире |

Международный аэропорт Астаны получил имя действующего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, постановление об этом, подписанное 20 июня премьер-министром республики Бакытжаном Сагинтаевым, размещено на сайте правительства.

"Переименовать Международный аэропорт Астана в "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", - говорится в документе. Постановление вступает в силу со дня его первого официального опубликования.

Отметим, что Назарбаев часто получает предложения дать чему-нибудь свое имя и обычно ведет себя в таких случаях очень скромно. Например, в ноябре 2016 года Назарбаев посчитал излишним переименование Астаны в его честь. С таким предложением выступили парламентарии. Назарбаев признался, что ему "как человеку, это приятно", но подчеркнул, что не видит необходимости в изменении названия столицы страны.

Несмотря на нежелание Назарбаева встречать свое имя на каждом шагу, в прошлом году Национальный банк Казахстана устроил торжественную презентацию новой банкноты номиналом в 10 тысяч тенге с портретом действующего президента.

Аэропорт Астаны был построен в 1931 году для обслуживания малых самолетов. Сейчас он принимает до 40 лайнеров всех типов в сутки и обслуживает 14 авиакомпаний. В конце мая в аэропорту открылся новый терминал, где предусмотрены офисные зоны с компьютерами, душевые кабины и сауны, шесть различных зон с креслами и сиденьями.

Второй этаж полностью занимает ресторанная зона, где в первую очередь будут подаваться национальные блюда, сообщала "Казахстанская правда".

Нурсултан Назарбаев является президентом Казахстана с декабря 1991 года. В апреле 2015 года в стране прошли досрочные выборы, на которых Назарбаев получил 97,7% голосов избирателей.