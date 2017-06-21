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Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, самолеты НАТО попытались сопроводить борт Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград.

Один из самолетов альянса попытался приблизиться к борту главы Минобороны, однако между ними встал российский Су-27, который находился эскорте. После этого F-16 ушел в сторону.

Днем ранее СМИ сообщали об опасном сближении самолетов России и США в небе над Балтикой.