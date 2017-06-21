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Телеканал «Звезда» опубликовал на своем сайте видео инцидента с истребителем F-16 одной из стран НАТО, который пытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу в небе над Балтикой.

В ролике, который снят с борта генерала армии, видно, как F-16 приближается к воздушному судну. После этого в кадре появляется один из российских Су-27, сопровождавших самолет главы Минобороны. Он слегка качнулся, показав вооружение. Вслед за этим натовский истребитель отдалился и скрылся.

Сам Шойгу или другие представители военного ведомства пока не комментировали этот инцидент.