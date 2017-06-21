Опубликовано видео с подлетевшим к самолету Шойгу истребителем НАТО (2)
В мире | 21 июня 2017 года, 19:03
Телеканал «Звезда» опубликовал на своем сайте видео инцидента с истребителем F-16 одной из стран НАТО, который пытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу в небе над Балтикой.
В ролике, который снят с борта генерала армии, видно, как F-16 приближается к воздушному судну. После этого в кадре появляется один из российских Су-27, сопровождавших самолет главы Минобороны. Он слегка качнулся, показав вооружение. Вслед за этим натовский истребитель отдалился и скрылся.
Сам Шойгу или другие представители военного ведомства пока не комментировали этот инцидент.
Источник: Lenta.ru
А че не влупил по Гейнатовцу?! Отогнал бы подальше от самолёта Шойгу и выпустил бы ракет пять ему в жопу! На лет тридцать бы забыли как приближаться к спецрейсам России!!!!
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Доиграются .Хорошо посмеялся ,настоящие натовские вояки могли бы для приличия подольше повисеть ,а то обосрались в миг . Жаль на Делфи.лв это не выложат не в жизнь
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