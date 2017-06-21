Рэпер Prodigy перед смертью подавился яйцом (1)
Источник сообщил, что американский рэпер из дуэта Mobb Deep Альберт Джонсон, известный под псевдонимом Prodigy, мог умереть, подавившись яйцом. Об этом сообщает новостной портал TMZ.
По словам нескольких осведомителей, близких к исполнителю и расследованию обстоятельств его смерти, Джонсон подавился яйцом утром во вторник, 20 июня, незадолго до того, как скончался.
Стало ли это причиной смерти, пока не установлено. В данный момент проводится соответствующая экспертиза.
Отмечается, что Prodigy скончался в больнице, куда был госпитализирован 17 июня из-за ухудшения самочувствия. Мужчина страдал серповидноклеточной анемией. Согласно второй версии, ее симптомы также могли стать причиной смерти.
О кончине Джонсона стало известно ранее в понедельник. Рэпер умер в Лас-Вегасе, куда приехал с концертом вместе с другим членом Mobb Deep, хип-хоп-исполнителем Havoc (Кеджуан Мучита).
Группа Mobb Deep наиболее известна благодаря треку Shook Ones Pt. II. Рэп-дуэт записал восемь студийных альбомов. Последняя пластинка под названием The Infamous Mobb Deep вышла в апреле 2014 года.
Серповидноклеточная анемия — наследственное заболевание системы крови, характеризующееся генетическим дефектом, в результате которого нарушается образование нормальных цепей гемоглобина в эритроцитах.