В мире |

Источник сообщил, что американский рэпер из дуэта Mobb Deep Альберт Джонсон, известный под псевдонимом Prodigy, мог умереть, подавившись яйцом. Об этом сообщает новостной портал TMZ.

По словам нескольких осведомителей, близких к исполнителю и расследованию обстоятельств его смерти, Джонсон подавился яйцом утром во вторник, 20 июня, незадолго до того, как скончался.

Стало ли это причиной смерти, пока не установлено. В данный момент проводится соответствующая экспертиза.

Отмечается, что Prodigy скончался в больнице, куда был госпитализирован 17 июня из-за ухудшения самочувствия. Мужчина страдал серповидноклеточной анемией. Согласно второй версии, ее симптомы также могли стать причиной смерти.

О кончине Джонсона стало известно ранее в понедельник. Рэпер умер в Лас-Вегасе, куда приехал с концертом вместе с другим членом Mobb Deep, хип-хоп-исполнителем Havoc (Кеджуан Мучита).

Группа Mobb Deep наиболее известна благодаря треку Shook Ones Pt. II. Рэп-дуэт записал восемь студийных альбомов. Последняя пластинка под названием The Infamous Mobb Deep вышла в апреле 2014 года.

Серповидноклеточная анемия — наследственное заболевание системы крови, характеризующееся генетическим дефектом, в результате которого нарушается образование нормальных цепей гемоглобина в эритроцитах.