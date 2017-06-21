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Несколько упаковок с кокаином выбросило на атлантическое побережье Франции в районе коммуны Мимизан (департамент Ланды). Общий вес находки превысил полторы тонны, сообщает BFMTV.

Предполагаемыми перевозчиками партии наркотиков являются семь граждан Греции. За несколько часов до обнаружения груза греки были спасены с небольшого судна, терпевшего бедствие в этом районе.

Как полагают следователи, перед тем, как подать сигнал бедствия, команда выкинула кокаин за борт. В местном отделении Управления по борьбе с незаконным оборотов наркотиков заявили, что весь экипаж, а также трое их сообщников, находившихся на берегу, взяты под стражу.

15 мая сообщалось о задержании у берегов Испании судна под венесуэльским флагом, перевозившего 2,4 тонны кокаина. Операция по захвату груза проводилось совместно антинаркотическими службами США, Великобритании, а также португальской полицией. Под стражу были взяты семь членов экипажа.

Одновременно у берегов Эквадора было перехвачено второе судно, на нем находились 5,5 тонны кокаина, которые также предполагалось ввезти в Испанию. Арестованы 20 человек.