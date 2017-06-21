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Немка Мартина Биг, считающаяся обладательницей самой большой груди в Европе, решила увеличить объем ягодиц. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Мне нужна попа подстать груди», — заявила женщина. Чтобы определить необходимый размер, она сунула в лосины воздушные шары и стала заполнять их водой. Путем экспериментов Мартина установила, что каждая ягодица должна иметь объем не менее полутора тысяч кубических сантиметров.

Реалити-шоу Botched, в котором она участвует, устроило ей встречу с пластическими хирургами Полом Нассифом и Терри Даброу. Они сумели убедить женщину, что ее идея нереалистична. Даброу показал, что сев на такой имплантат, она тут же раздавит его. Мартина согласилась с тем, что нужно нечто менее экстремальное. О ее окончательном решении не сообщается.

Женщина пристрастилась к пластической хирургии в 2012 году. Благодаря имплантатам, которые можно накачивать соляным раствором, объем ее груди может достигать 3,7 тысячи кубических сантиметров. Кроме того, она сделала свою кожу темнее за счет инъекций препарата, который стимулирует выработку меланина в организме.

Фото: страница Martina BIG в Facebook