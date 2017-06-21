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Президент России Владимир Путин призвал "спокойно объяснять" всем партнерам выгоду проекта "Северный поток – 2" (Nord Stream 2) для Европы. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Проект "Северный поток – 2", конечно, имеет все шансы на успех. Я всегда подчеркиваю, что это чисто коммерческий проект. Он связан с перспективами расширения потребления газа в Европе до 510 млрд кубометров в год при сокращении собственной добычи газа в европейских странах, в том числе на севере Европы. Думаю, что нам, всем нашим партнерам, всем заинтересованным странам, юридическим лицам нужно спокойно объяснить, что этот проект не направлен против кого бы то ни было", — сказал Путин на встрече с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell Беном ван Берденом.

Он также подчеркнул, что следует в доброжелательном ключе вести диалог со всеми партнерами.

Как сообщалось, латвийские предприятия Noord Natie Ventspils Terminals и Baltijas ekspresis требуют от правительства возместить им доходы, неполученные из-за отказа Кабинета министров в разрешении Вентспилсскому свободному порту участвовать в проекте газопровода Nord Stream 2. Компании обратились с таким требованием к премьер-министру Марису Кучинскису.

Тем временем премьер-министр отметил, что латвийское государство никому ничего не должно за проект "Северный поток - 2".