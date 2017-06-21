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Выдающийся немецкий теннисист, бывшая первая ракетка мира Борис Беккер объявлен банкротом. Слушания по его делу в Высоком суде Лондона продолжались всего полчаса.

Иск к 49-летнему Борису Беккеру, который сейчас работает тренером и спортивным комментатором, подал коммерческий банк Arbuthnot Latham из лондонского Сити.

На слушаниях стало известно, что бывший спортсмен взял у банка в долг "существенную сумму" (сколько именно - не уточняется) и не вернул ее в срок - к октябрю 2015 года.

Борис Беккер, входящий в Международный зал теннисной славы, в зале судебного заседания в Лондоне не появился.

Адвокаты ответчика просили суд отложить рассмотрение дела на четыре недели - по их словам, отсрочка позволила бы их клиенту собрать средства в размере 6 млн евро за аренду недвижимости в Испании и расплатиться по долгам.

Судья Кристин Деррет согласилась с позицией истцов, не вняв напоминаниям адвокатов Беккера о его выдающихся спортивных заслугах.

"Я помню его выступления на центральном корте Всеанглийского клуба, что, возможно, говорит о моем возрасте, - ответила судья. - Очень сожалею, но не могу удовлетворить просьбу об отсрочке".

По словам Деррет, дело о просроченной задолженности столь известного человека, как Борис Беккер - редкое в судебной практике.

"Это исторический долг. Создается такое впечатление, что человек зарыл голову в песок", - добавила судья.

За время профессиональных выступлений на кортах Борис Беккер шесть раз становился победителем турниров Большого шлема.

В 1985 году в возрасте 17 лет он стал самым юным победителем Уимблдона, а на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне завоевал золотую медаль.

Его личное состояние оценивалось примерно в 35 млн долларов.