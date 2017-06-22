Минобороны России: активность НАТО ухудшает ситуацию у наших границ (1)
Ситуация у западных границ России имеет тенденцию к ухудшению из-за военной активности Североатлантического альянса в Восточной Европе и Балтийских странах, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
"Ситуация, которая складывается у наших западных границ, имеет тенденцию к ухудшению. Это связано с повышением военной активности стран НАТО в Восточной Европе. Североатлантический альянс наращивает свое присутствие в странах Балтии. Совершенствуется инфраструктура их морских портов, аэродромов и других военных объектов", - сказал Шойгу.
"Действия наших западных коллег ведут к разрушению системы безопасности в мире, повышают взаимное недоверие и вынуждают нас применять меры реагирования, в первую очередь на Западном стратегическом направлении. Мы совершенствуем боевой состав войск и систему их базирования", - сказал Шойгу на коллегии военного ведомства в среду.
Министр заявил, что некоторые страны "помимо политического, информационного и экономического давления стремятся использовать военную силу в качестве инструмента для достижения геополитических целей".
Напомним, 21 июня истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.
По данным агентства, самолеты НАТО попытались сопроводить борт Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград.
Один из самолетов альянса попытался приблизиться к борту главы Минобороны, однако между ними встал российский Су-27, который находился эскорте. После этого F-16 ушел в сторону.
Надоела эта полит брехня.
Враги они и весь сказ......